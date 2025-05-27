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Ліверпуль прокоментував наїзд авто на вболівальників команди

Олег Дідух — 27 травня 2025, 00:08
Ліверпуль прокоментував наїзд авто на вболівальників команди
ФК Ліверпуль

Ліверпуль виступив із заявою, в якій прокоментував інцидент із наїздом автомобіля на фанатів команди під час чемпіонського параду, який відбувся сьогодні, 26 травня.

Заяву опублікувала пресслужба чемпіонів Англії.

"Ми перебуваємо в прямому контакті з поліцією Мерсисайда з приводу інциденту на Вотер-стріт, який стався сьогодні ввечері ближче до кінця параду трофеїв.

Наші думки і молитви з тими, кого торкнувся цей серйозний інцидент. Ми продовжимо надавати повну підтримку екстреним службам і місцевій владі, які займаються усуненням наслідків цього інциденту", – сказано в заяві.

Уже відомо, що за кермом авто був 53-річний громадянин Великобританії. За поточними даними, в результаті інциденту постраждало 17 осіб, летальних випадків немає.

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