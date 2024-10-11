Суперник із кінця другої сотні рейтингу ФІФА: збірна Росії може провести спаринг проти екзотичної країни

Збірна Росії з футболу продовжує шукати суперників для товариських матчів. Наступним може стати збірна Брунею, яка посідає 183 місце у рейтингу ФІФА.

Про це пишуть РосЗМІ.

Джерела пишуть, що через відмови різних збірних керівництво РФС звернулося до колег із Брунею, щоб у листопаді провести спаринг.

Матч має пройти 15 листопада. Витрати на проведення гри візьме на себе російська сторона.

У жовтні Росія не зіграла жодного товариського матчу, оскільки не знайшла суперника. Напередодні стало відомо, що збірні Таджикистану та Пакистану відмовились грати проти РФ.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення російські збірні були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тож команда може задовольнятися лише товариськими поєдинками. Загалом у 2024 році росіяни зіграли лише 3 спаринги. Їхніми суперниками були збірні Білорусі, Сербії та В'єтнаму.