УЄФА розкритикувала Інфантіно за 3-годинне запізнення на конгрес ФІФА

Європейські члени ради ФІФА влаштували драматичний вихід з конгресу всесвітнього керівного органу після запізнення президента Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє The Athletic.

Вчора, 15 травня, у Парагваї відбувся черговий конгрес ФІФА, який розпочався на три години пізніше через запізнення Інфантіно. Він віддав перевагу зустрічам з президентом США Дональдом Трампом у Досі та Катарі на цьому тижні.

Зокрема, було перенесено засідання Ради ФІФА, яке мало відбутися у Парагваї у 13 травня, але натомість відбулося віртуально 9 травня.

Вісім членів ради УЄФА і кілька європейських делегатів не повернулися до конференц-центру. Серед них були президент асоціації Александер Чеферін і президент Англійської футбольної асоціації (FA) Деббі Хьюїтт. Зазначається, що це відбулося в межах протесту.

"Зміни, внесені в останню хвилину до розкладу Конгресу ФІФА, викликають глибокий жаль. Конгрес ФІФА є однією з найважливіших зустрічей у світовому футболі, де всі 211 країн світу збираються, щоб обговорити питання, які впливають на цей вид спорту в усьому світі. Господарі конгресу, Федерація футболу Парагваю та наші партнери з КОНМЕБОЛ, доклали значних зусиль, щоб прийняти таку кількість делегатів, і ми дякуємо їм за гостинність. Але зміна розкладу в останню хвилину заради того, що здається, просто для задоволення приватних політичних інтересів, не приносить користі грі і, схоже, ставить її інтереси на друге місце. Ми всі на своїй посаді служимо футболу; від вулиць до трибун, і члени УЄФА з Ради ФІФА відчули необхідність у цьому випадку підкреслити, що гра стоїть на першому місці, і залишити конгрес, як було заплановано спочатку", – йдеться у заяві УЄФА.

Конгрес ФІФА щороку збирає представників асоціацій-членів для обговорення та голосування з важливих питань гри.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом УАФ Андрієм Шевченком та президентом ФІФА Джанні Інфантіно.