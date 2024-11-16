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Визначилась бригада арбітрів на матч Албанія – Україна

Олександр Булава — 16 листопада 2024, 13:41
Визначилась бригада арбітрів на матч Албанія – Україна

Португальська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги націй між збірними України та Албанії.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром майбутньої зустрічі українців та грузинів стане Жоау Пінейру. На лініях йому допомагатимуть Бруну Жезуш та Лусіану Мая. Жоау Гонсалвеш виступатиме в ролі четвертого судді.

Нагадаємо, що матч шостого туру групового етапу Ліги націй між Україною та Албанією 19 листопада в Тирані на стадіоні "Air Albania". Стартовий свисток гри запланований на 21:45 за київським часом.

Гра 1 туру завершилась перемогою албанців з рахунком 2:1.

Сьогодні, 16 листопада, підопічні Сергія Реброва у грі Дивізіону В групи 1 зустрінуться зі збірною Грузії. На нашому сайті буде доступна текстова трансляція матчу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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