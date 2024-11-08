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Один з найкращих: SofaScore визначив оцінку Мудрика за матч з Ноахом

Станіслав Лисак — 8 листопада 2024, 00:47
Один з найкращих: SofaScore визначив оцінку Мудрика за матч з Ноахом
Getty Images

Лондонський Челсі здобув розгромну перемогу над вірменським Ноахом у третьому раунді основного етапу Ліги конференцій.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки гравців за матч, який завершився з рахунком 8:0, що стало найбільшою перемогою в історії турніру.

Український вінгер лондонців Михайло Мудрик отримав бал 8,2, що є четвертою найкращою оцінкою серед усіх гравців поєдинку. Мудрик відзначився п'ятим забитим голом у матчі, віддав 4 ключові передачі та виконав 2 успішні спроби дриблінгу з 4.

Найвищі бали отримали партнери українця по команді. Зокрема Жоан Фелікс забив 2 голи за що отримав оцінку 9,2 від порталу.

Зазначимо, що в Лізі конференцій Михайло Мудрик має два забитих голи та три гольові передачі. За кількістю асистів українець ділить перше місце в турнірі з партнером Енцо Фернандесом, а також гравцем Легії Рубеном Вінагре та Серкль Брюгге Кевіном Денке – в усіх по 3.

Ліга конференцій Челсі Михайло Мудрик Ноах

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