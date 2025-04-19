Попри відсутність на тренуванні: Довбик – у заявці Роми на матч з Вероною

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до заявки команди на матч 33 туру чемпіонату Італії проти Верони.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Також у список футболістів, доступних до зустрічі з Еллас потрапив і Стефан Ель-Шаараві, який напередодні разом з українцем пропустив тренування.

У нинішньому сезоні, який став для нього дебютним у складі Роми, Артем Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі.

Поєдинок між Ромою та Вероною відбудеться сьогодні, 19 квітня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.