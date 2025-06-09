Кумедна помилка: до лав збірної Фінляндії випадково була викликана 51-річна жінка

Абсурдна, але кумедна ситуація сталася у жіночій збірній Фінляндії з футболу.

Головна тренерка команди Оуті Саарінен публічно вибачилась за прикру помилку: вона випадково викликала до складу на матч Ліги Націй 51-річну ексгравчиню!

Замість 23-річної захисниці Нанне Руусканен, у заявку потрапила її однофамілиця – Стiна Руусканен, яка завершила кар’єру ще в минулому столітті.

Що цікаво, Стіна, яка востаннє грала за збірну 29 років тому, сприйняла інцидент з гумором.

"Я повністю готова, якщо зателефонують! Вчора щойно зіграла матч у хобі-лізі, форма в нормі!" – сказала вона.

На жаль, помилку не встигли виправити до дедлайну подачі заявки, тому молода гравчиня пропустила гру проти Сербії, яка завершилася нічиєю 1:1.

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