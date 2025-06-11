Помер вболівальник, який втратив свідомість під час нещодавнього матчу між Польщею та Фінляндією
У лікарні помер вболівальник, який втратив свідомість під час матчу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року між Фінляндією та Польщею (2:1).
Про це інформує Фінська футбольна асоціація.
Про причини смерті не повідомляється. Зауважимо, що він втратив свідомість у середині другого тайму, через що гру тимчасово призупинили.
Медики надали екстрену допомогу, і через 20 хвилин вболівальника доставили в машину швидкої допомоги, після чого його відвезли до лікарні.
Фінляндія та Польща у підсумку дограли матч, але пізніше стало відомо, що фаната не вдалося врятувати. Фінська футбольна асоціація та команда висловили співчуття рідним.
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