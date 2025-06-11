Помер вболівальник, який втратив свідомість під час нещодавнього матчу між Польщею та Фінляндією

У лікарні помер вболівальник, який втратив свідомість під час матчу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року між Фінляндією та Польщею (2:1).

Про це інформує Фінська футбольна асоціація.

Про причини смерті не повідомляється. Зауважимо, що він втратив свідомість у середині другого тайму, через що гру тимчасово призупинили.

Медики надали екстрену допомогу, і через 20 хвилин вболівальника доставили в машину швидкої допомоги, після чого його відвезли до лікарні.

Poliisi on tiedottanut eilen Huuhkajien MM-karsintaottelussa sairauskohtauksen saaneen kannattajan menehtyneen. Huuhkajien joukkue ja Palloliitto ottavat osaa katsojan läheisten suruun. 🤍#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/tnCa608ySQ — Suomen Palloliitto (@Palloliitto) June 11, 2025

Фінляндія та Польща у підсумку дограли матч, але пізніше стало відомо, що фаната не вдалося врятувати. Фінська футбольна асоціація та команда висловили співчуття рідним.

Нагадаємо, на 68-му році життя помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.