Помер перший темношкірий рефері в історії АПЛ

У віці 65 років пішов з життя Урія Ренні, перший темношкірий арбітр в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це інформує Daily Mail.

Про причини смерті не повідомляється, проте раніше його паралізувало нижче пояса через рідкісне захворювання, і він лише кілька місяців тому знову навчився ходити.

Кар'єру арбітра Ренні почав 1979 року в місцевих лігах. У вищій лізі англійського футболу дебютував 23 серпня 1997-го в матчі між Крістал Пелесом та Лідсом (2:0). Також мав статус арбітра ФІФА.

Нагадаємо, на 68-му році життя помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.