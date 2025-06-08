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Помер перший темношкірий рефері в історії АПЛ

Микола Дендак — 8 червня 2025, 23:47
Помер перший темношкірий рефері в історії АПЛ

У віці 65 років пішов з життя Урія Ренні, перший темношкірий арбітр в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це інформує Daily Mail.

Про причини смерті не повідомляється, проте раніше його паралізувало нижче пояса через рідкісне захворювання, і він лише кілька місяців тому знову навчився ходити.

Кар'єру арбітра Ренні почав 1979 року в місцевих лігах. У вищій лізі англійського футболу дебютував 23 серпня 1997-го в матчі між Крістал Пелесом та Лідсом (2:0). Також мав статус арбітра ФІФА.

Нагадаємо, на 68-му році життя помер колишній футболіст київського Динамо Олександр Бережний.

Чемпіонат Англії, АПЛ арбітр смерть

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