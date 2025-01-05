Помер переможець Ліги чемпіонів у складі Реала

Пішов з життя колишній футболіст мадридського Реала Хуан Мануель Вілья.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Колишній півзахисник збірної Іспанії виступав у складі іспанського гранда у сезоні-1960/1961 та виграв з клубом Лігу чемпіонів.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Juan Manuel Villa.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2025

Окрім того, Вілья переміг на Євро-1964, зігравши три матчі на турнірі.

Реал висловив свої співчуття родичам 86-річного ексфутболіста та всім партнерам, які з ним виступали.

Раніше повідомлялось про раптову смерть колишнього гравця низки українських клубів.