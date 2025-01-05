Помер переможець Ліги чемпіонів у складі Реала
Хуан Мануель Вілья
AS
Пішов з життя колишній футболіст мадридського Реала Хуан Мануель Вілья.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Колишній півзахисник збірної Іспанії виступав у складі іспанського гранда у сезоні-1960/1961 та виграв з клубом Лігу чемпіонів.
Окрім того, Вілья переміг на Євро-1964, зігравши три матчі на турнірі.
Реал висловив свої співчуття родичам 86-річного ексфутболіста та всім партнерам, які з ним виступали.
Раніше повідомлялось про раптову смерть колишнього гравця низки українських клубів.