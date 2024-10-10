Раптово помер менеджер збірних команд України

На 65-му році життя помер менеджер науково-методичного відділу Спортивно-технічного департаменту збірних команд України Володимир Лазаренко.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Володимира Івановича", – йдеться в повідомленні.

Лазаренко розпочав свою кар'єру у футболі з 1986 року, коли розпочав працювати у науковому центрі київського Динамо. У період з 1990 по 1996 рік співпрацював з легендарним українським тренером Валерієм Лобановським, який в ті роки очолював збірні ОАЕ та Кувейту.

У 1996 році приєднався до збірної України, де працював з командами з різних вікових категорій. З 2008 року Лазаренко керував науковою групою, яка співпрацює зі всіма збірними командами країни з футболу.

Напередодні президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив про смерть сина.