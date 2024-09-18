Помер найкращий бомбардир і гравець ЧС-1990 Сальваторе Скіллачі

Сьогодні, 18 вересня, пішов із життя найкращий бомбардир і гравець чемпіонату світу 1990 Сальваторе Скіллачі. Італієць кілька років боровся з раком товстої кишки.

Напередодні сім'я Скіллачі повідомила про його госпіталізацію. Проте зазначалося, що колишній футболіст перебуває у стабільному стані та під пильним контролем найкращих лікарів.

Зазначимо, що 59-річний Скіллачі завершив кар'єру футболіста у 1997 році. Він захищав кольори італійських Ювентуса та Інтера, а також японського Дзубіло Івата.

Чемпіонат світу 1990 став зірковим часом для Скіллачі. Він розпочав його в статусі запасного форварда, проте в першому ж матчі після виходу на заміну відзначився забитим м'ячем.

У підсумку Сальваторе Скіллачі разом зі збірною Італії став володарем бронзових медалей Мундіалю-1990, забивши 6 голів й був визнаний найкращим гравцем турніру. Востаннє за "Скуадру Адзурру" нападник зіграв 25 вересня 1991 року.

Нещодавно рак забрав життя ще двох легендарних італійських бомбардирів. 6 січня 2023 року помер Джанлука Віаллі, а 9 грудня 2020-го пішов із життя герой Мундіалю-1982 Паоло Россі.