Найкращий бомбардир ЧС-1990 потрапив до лікарні

Колишній нападник збірної Італії Сальваторе Скіллачі був госпіталізований до лікарні міста Палермо.

Про це пише Football Italia.

Він зараз у стабільному стані. Його сім'я зробила заяву у соцмережах, вказавши що вій йде на поправку.

"Враховуючи незліченні дзвінки зі ЗМІ та неприємні чутки, ми роз'яснюємо, що наш улюблений Сальваторе перебуває у стабільному стані і постійно контролюється групою лікарів вдень та вночі", — вказано у заяві.

У січні 2022 року у Скіллачі діагностували рак товстої кишки, і йому двічі зробили операцію.

Кар'єра нападника не була видовищною. Він грав за Мессіну, Ювентус, Інтер та Дзубіло Івата (Японія). За збірну Італії забив 7 голів за 16 матчів. Особливо успішно він провів ЧС-1990, де з показником у 6 забитих м'ячів став найкращим бомбардиром турніру.