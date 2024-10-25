Від інфаркту помер колишній гравець Марселя та збірної Марокко
Абдельазіз Баррада
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Колишній півзахисник Марселя Абдельазіз Баррада помер у 35-річному віці від інфаркту.
Про це повідомила пресслужба збірної Марокко.
"Королівська федерація футболу Марокко висловлює щирі співчуття родині колишнього гравця збірної Марокко, покійного Абдельазіза Барради", – йдеться в повідомленні.
Причина смерті поки не підтверджена, але ЗМІ в Марокко повідомляють, що у нього стався серцевий напад.
Баррада – вихованець ПСЖ. Також грав за Марсель, Хетафе, Аль-Наср, Аль-Джазіру та Антальяспор. За національну збірну своєї країни забив 4 голи за 26 поєдинків. Ігрову кар'єру завершив у 2021 році.