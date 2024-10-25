Від інфаркту помер колишній гравець Марселя та збірної Марокко

Колишній півзахисник Марселя Абдельазіз Баррада помер у 35-річному віці від інфаркту.

Про це повідомила пресслужба збірної Марокко.

"Королівська федерація футболу Марокко висловлює щирі співчуття родині колишнього гравця збірної Марокко, покійного Абдельазіза Барради", – йдеться в повідомленні.

تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل… pic.twitter.com/TNDsxKuD4F — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 24, 2024

Причина смерті поки не підтверджена, але ЗМІ в Марокко повідомляють, що у нього стався серцевий напад.

Баррада – вихованець ПСЖ. Також грав за Марсель, Хетафе, Аль-Наср, Аль-Джазіру та Антальяспор. За національну збірну своєї країни забив 4 голи за 26 поєдинків. Ігрову кар'єру завершив у 2021 році.