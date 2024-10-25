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Від інфаркту помер колишній гравець Марселя та збірної Марокко

Руслан Травкін — 25 жовтня, 07:57
Від інфаркту помер колишній гравець Марселя та збірної Марокко
Абдельазіз Баррада
x.com/enmaroc

Колишній півзахисник Марселя Абдельазіз Баррада помер у 35-річному віці від інфаркту.

Про це повідомила пресслужба збірної Марокко.

"Королівська федерація футболу Марокко висловлює щирі співчуття родині колишнього гравця збірної Марокко, покійного Абдельазіза Барради", – йдеться в повідомленні.

Причина смерті поки не підтверджена, але ЗМІ в Марокко повідомляють, що у нього стався серцевий напад.

Баррада – вихованець ПСЖ. Також грав за Марсель, Хетафе, Аль-Наср, Аль-Джазіру та Антальяспор. За національну збірну своєї країни забив 4 голи за 26 поєдинків. Ігрову кар'єру завершив у 2021 році.

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ПСЖ

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