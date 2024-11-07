Помер колишній футболіст та тренер Динамо Віктор Кондратов

Колишній футболіст та тренер київського Динамо Віктор Кондратов помер у віці 72 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кондратов народився в Києві та розпочинав свою кар'єру саме у складі Динамо. За київський клуб він зіграв 22 матчі у період з 1969-го по 1974-й роки та відзначився 1 результативним ударом.

Також захисник виступав за донецький Шахтар та львівські СКА Карпати. Після завершення кар'єри Віктор почав тренувати. Він був наставником дублюючого складу "біло-синіх", Динамо-3, а також був тренером у ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, нещодавно помер колишній президент Федерації футболу України та легендарний футболіст Динамо Анатолій Коньков.