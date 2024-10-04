Помер легендарний футболіст та колишній президент ФФУ Анатолій Коньков
Помер колишній президент Федерації футболу України Анатолій Коньков.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Йому було 75 років. Коньков очолював ФФУ (нинішня Асоціація футболу України) з 2 вересня 2012 року до 23 січня 2015 року.
В минулому захисник і півзахисник. Мастер спорту (з 1969), майстер спорту міжнародного класу (з 1975), заслужений майстер спорту СРСР (з 1982), заслужений працівник фізичної культури і спорту України (з 2011)
У складі київського Динамо Коньков здобув Кубок володарів Кубків УЄФА у 1975, у тому ж році з киянами виграв Суперкубок УЄФА. Загалом в європейських кубкових турнірах зіграв 39 матчів, забив 1 гол.
Тренував Таврію, Шахтар, Зеніт, СК Миколаїв, Сталь (Алчевськ), Інтер (Баку), а також молодіжну та національну збірні України.
Також з 2008 по 2012 займав посаду спортивного директора алчевської Сталі.