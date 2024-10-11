Помер легендарний гравець Ліверпуля

На 78-му році життя помер колишній шотландський півзахисник англійського Ліверпуля Пітер Кормак.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми глибоко сумуємо з приводу смерті колишнього півзахисника Пітера Кормака у віці 78 років. Спочивай з миром, Пітер", – йдеться у повідомленні клубу.

Кормак виступав за "червоних" протягом 1972−1976 років та виграв з командою чемпіонат та кубок Англії, а також Кубок УЄФА. Загалом на його рахунку 178 матчів та 26 голів за мерсисайдців.

Після відходу з Ліверпуля хавбек грав за Бристоль Сіті, Гіберніан та Партік Тісл.

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