Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Помер легендарний гравець Ліверпуля

Олександр Булава — 11 жовтня, 13:35
Помер легендарний гравець Ліверпуля
ФК Ліверпуль

На 78-му році життя помер колишній шотландський півзахисник англійського Ліверпуля Пітер Кормак.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми глибоко сумуємо з приводу смерті колишнього півзахисника Пітера Кормака у віці 78 років. Спочивай з миром, Пітер", – йдеться у повідомленні клубу.

Кормак виступав за "червоних" протягом 1972−1976 років та виграв з командою чемпіонат та кубок Англії, а також Кубок УЄФА. Загалом на його рахунку 178 матчів та 26 голів за мерсисайдців.

Після відходу з Ліверпуля хавбек грав за Бристоль Сіті, Гіберніан та Партік Тісл.

Напередодні президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив про смерть сина.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль

Ліверпуль

Грузинський Мама. Україні протистоятиме найкращий воротар Євро-2024: хто він?
Реал націлений на підписання зірки Ліверпуля
Ліверпуль втратив Аліссона до середини листопада
Новачок MLS хоче підписати Салаха та Де Брейне
ШІ спрогнозував підсумкову таблицю АПЛ: які місця посядуть команди українців

Останні новини