Полісся зіграє два контрольні матчі в один день: відома дата та суперники

Полісся оголосило про проведення ще двох контрольних матчів на зборах в Австрії.

За інформацією пресслужби житомирського клубу, обидва відбудуться в один день – 12 липня.

Першим суперником стане чеська Млада Болеслав (13:00 за київським часом), а другим спаринг-партнером виступить австрійський Штурм (початок о 17:30).

Команда Руслана Ротаня провела вже кілька спарингів: обіграла австрійські Бад-Леонфельден (5:1) та Горн (3:1), поступилася словацькому ДАК 1904 (0:3) і розійшлася нічиєю з братиславським Слованом (1:1).

Нагадаємо, минулий сезон Полісся завершило на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, що дає право грати в Лізі конференцій.

Нова кампанія розпочнеться для житомирян 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).