У Поліссі визначили майбутнє аргентинського спортивного директора

Житомирське Полісся вирішило продовжити співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Минулого тижня фахівець перебував за крок до звільнення. Проте президент клубу Геннадій Буткевич змінив свою думку після особистої розмови з Друді й вирішив залишити його.

Зазначимо, що аргентинець до Полісся був асистентом головного тренера львівських Карпат, а також виконував обов'язки наставника Зірки. Він має досвід роботи у Монако та Альмерії.

Напередодні Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом у 6 турі УПЛ. Житомирський клуб тепер має 13 очок за 5 зіграних матчів. Колектив Імала Ашура вийшов у лідери чемпіонату, випередивши Олександрію завдяки кращій різниці голів.