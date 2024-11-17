Полісся переграло Лівий Берег у контрольному матчі

Полісся під час паузи на матчі національних збірних сьогодні, 17 листопада, провело контрольний матч проти столичного Лівого Берега.

Зустріч завершилася перемогою житомирського клубу з рахунком 2:1.

У переможців голами відзначилися Лукас Тейлор та Богдан Лєднєв. Єдиний м'яч в складі Лівого Берега забив Роман Синиця.

Контрольний матч, 17 листопада

Полісся – Лівий Берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Тейлор, 1:1 – 51 Синиця, 2:1 – 85 Лєднєв

Раніше повідомлялося, що Полісся запланувало кадрову чистку в зимове трансферне вікно.

Після 12 турів Української Прем'єр-ліги Полісся займає четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 22 залікових бали. У 14 турі УПЛ житомирський клуб зіграє проти Зорі, матч відбудеться 25 листопада о 18:00.

Лівий Берег йде 14-м в чемпіонаті, у столичної команди лише 9 очок. У наступному турі кияни 24 листопада зіграють проти Руху.