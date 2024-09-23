Бондаренко: Очікували на складний поєдинок, бо ми знаємо, що Оболонь – хороший суперник

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував переможний матч у 7 турі Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (4:0) та заявив, що команда очікувала на складний поєдинок.

Слова Бондаренка передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

Очікували на складний поєдинок, бо ми знаємо, що Оболонь хороший суперник, у них новий тренер. Матчі після Ліги чемпіонів завжди даються складно, але я щасливий, що ми змогли перемогти. Ми забили швидкий гол, який трохи полегшив життя. Перемогою задоволений, ми перемогли 4:0, це було важливо для нас.

Також півзахисник прокоментував чому команді вдалось подвоїти перевагу лише під кінець, хоча було кілька хороших моментів.

"Мабуть, не вистачило реалізації, будемо працювати", – сказав Бондаренко.

У сезоні-2024/25 24-річний гравець зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Наразі донецький клуб посідає 4 сходинку у таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок.

Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.