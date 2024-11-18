Легіонер Полісся успішно переніс операцію на меніску

Бразильський півзахисник Полісся Таллес Коста переніс операцію на меніску.

Про це інформує ТаТоТаке.

Зазначається, що ця травма непокоїла футболіста ще з часів виступу в чемпіонаті Бразилії.

Передбачається, що гравець приєднається до команди на зимових зборах. Відповідно, в офіційних матчах сезону допоможе своєму клубу тільки навесні.

Наразі Коста перебуває на етапі реабілітації, яка проходить на тренувальній базі Полісся.

У поточному сезоні Таллес провів 13 матчів і відзначився трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся запланувало кадрову чистку в зимове трансферне вікно.