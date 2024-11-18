Легіонер Полісся успішно переніс операцію на меніску
Таллес Коста
ФК Полісся
Бразильський півзахисник Полісся Таллес Коста переніс операцію на меніску.
Про це інформує ТаТоТаке.
Зазначається, що ця травма непокоїла футболіста ще з часів виступу в чемпіонаті Бразилії.
Передбачається, що гравець приєднається до команди на зимових зборах. Відповідно, в офіційних матчах сезону допоможе своєму клубу тільки навесні.
Наразі Коста перебуває на етапі реабілітації, яка проходить на тренувальній базі Полісся.
У поточному сезоні Таллес провів 13 матчів і відзначився трьома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся запланувало кадрову чистку в зимове трансферне вікно.