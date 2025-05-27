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Вінгер Полісся пропустить матчі збірної України у Канаді

Олександр Булава — 27 травня 2025, 14:17
Вінгер Полісся пропустить матчі збірної України у Канаді
Олександр Назаренко
УАФ

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко отримав травму та не зіграє за збірну України на турнірі у Канаді.

Про це розповів гравець у коментарі пресслужбі житомирського клубу.

"На жаль, я отримав пошкодження, яке не дає мені змоги зіграти. Прийшли до висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон.

Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на збори все буде окей.

Травма заважає мені поїхати в Канаду", – розповів Назаренко.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав заявку на турнір Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

7 червня наша національна команда зіграє проти Канади, а 10 – проти Нової Зеландії.

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