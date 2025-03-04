Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Оболоні став гравцем Вікторії

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 12:50
Півзахисник Оболоні став гравцем Вікторії
Олександр Чернов
ФК Оболонь

Півзахисник Оболоні Олександр Чернов став гравцем сумьскої Вікторії.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Орендна угода розрахована до січня 2026 року. У складі київського колективу Чернов виступає з 2022 року, але так і не зміг закріпитись в основному складі.

У сезоні-2024/25 22-річний футболіст зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах (1 в основному складі), віддавши одну результативну передачу.

Зазначимо, що після 16 зіграних матчів Вікторія посідає перше місце у турнірній таблиці Першої ліги в групі "вибування".

Раніше Оболонь дізналась дату та час матчу 22 туру проти донецького Шахтаря.

Оболонь Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру
Таблиця УПЛ: Шахтар трохи підібрався до Динамо та Олександрії, Інгулець ще живий
Знали, що буде непростий матч, – Ашур прокоментував нічию з Оболонню
Ми боремося за виживання: тренер Оболоні прокоментував нічию з Поліссям
Оболонь втримала нічию у грі з Поліссям: огляд матчу

Останні новини