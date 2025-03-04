Півзахисник Оболоні став гравцем Вікторії

Півзахисник Оболоні Олександр Чернов став гравцем сумьскої Вікторії.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Орендна угода розрахована до січня 2026 року. У складі київського колективу Чернов виступає з 2022 року, але так і не зміг закріпитись в основному складі.

У сезоні-2024/25 22-річний футболіст зіграв всього п'ять матчів у всіх турнірах (1 в основному складі), віддавши одну результативну передачу.

Зазначимо, що після 16 зіграних матчів Вікторія посідає перше місце у турнірній таблиці Першої ліги в групі "вибування".

Раніше Оболонь дізналась дату та час матчу 22 туру проти донецького Шахтаря.