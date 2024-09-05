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Півзахисник Динамо міг перейти в іспанський клуб — джерело

Андрій Яросименко — 5 вересня, 09:42
Півзахисник Динамо міг перейти в іспанський клуб — джерело

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв міг виступати за іспанський Расінг.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, влітку 27-річний гравець мав пропозицію від Расінга, який виступає у другому за рангом дивізіоні футболу Іспанії — Сегунді.

Зазначається, що Шепелєв відмовився від цієї пропозиції. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1.8 млн євро. Футболіст виступає за киян із 2017 року, в минулому сезоні він провів за "біло-синіх" 19 матчів, відзначившись двома голами.

Нагадаємо, напередодні Динамо оголосило про підписання форварда луганської Зорі Едуардо Герреро.

Динамо Київ Сегунда Шепелєв

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