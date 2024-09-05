Півзахисник Динамо міг перейти в іспанський клуб — джерело

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв міг виступати за іспанський Расінг.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, влітку 27-річний гравець мав пропозицію від Расінга, який виступає у другому за рангом дивізіоні футболу Іспанії — Сегунді.

Зазначається, що Шепелєв відмовився від цієї пропозиції. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1.8 млн євро. Футболіст виступає за киян із 2017 року, в минулому сезоні він провів за "біло-синіх" 19 матчів, відзначившись двома голами.

Нагадаємо, напередодні Динамо оголосило про підписання форварда луганської Зорі Едуардо Герреро.