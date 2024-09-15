Педрі: Лише з великою перевагою в очках на старті можна виграти чемпіонат
Педрі
ФК Барселона
Півзахисник Барселони Педрі заявив, що Ла Лігу можна виграти лише з великою перевагою в очках на старті.
Його слова передає Barca Times.
"Ми дуже щасливі. Ми знали, що гра буде напруженою, але розпочали добре. Флік завжди каже нам, наскільки важливо вигравати перші ігри в лізі.
Лише отримавши велику перевагу в очках на старті, можна виграти лігу", – сказав Педрі.
Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Барселона декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Іспанський півзахисник провів 70 хвилин на полі та відзначився забитим м'ячем.
Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.