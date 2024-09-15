Педрі: Лише з великою перевагою в очках на старті можна виграти чемпіонат

Півзахисник Барселони Педрі заявив, що Ла Лігу можна виграти лише з великою перевагою в очках на старті.

Його слова передає Barca Times.

"Ми дуже щасливі. Ми знали, що гра буде напруженою, але розпочали добре. Флік завжди каже нам, наскільки важливо вигравати перші ігри в лізі. Лише отримавши велику перевагу в очках на старті, можна виграти лігу", – сказав Педрі.

🚨🎙️| Pedri:



• "We are very happy. We knew the game would be intense but we started well"



• "Flick always tells us how important is it to win initial games in the league. That's how you win leagues, when you get a good points advantage at the beginning." #fcblive pic.twitter.com/gqptnABCOO — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 15, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Барселона декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Іспанський півзахисник провів 70 хвилин на полі та відзначився забитим м'ячем.

Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.