Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Педрі: Лише з великою перевагою в очках на старті можна виграти чемпіонат

Володимир Кук — 15 вересня, 20:55
Педрі: Лише з великою перевагою в очках на старті можна виграти чемпіонат
Педрі
ФК Барселона

Півзахисник Барселони Педрі заявив, що Ла Лігу можна виграти лише з великою перевагою в очках на старті.

Його слова передає Barca Times.

"Ми дуже щасливі. Ми знали, що гра буде напруженою, але розпочали добре. Флік завжди каже нам, наскільки важливо вигравати перші ігри в лізі.

Лише отримавши велику перевагу в очках на старті, можна виграти лігу", – сказав Педрі.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Барселона декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Іспанський півзахисник провів 70 хвилин на полі та відзначився забитим м'ячем.

Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Педрі

Барселона

Флік – про Левандовського: Він важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні
Жирона Циганкова розгромно поступилась Барселоні у матчі 5 туру Ла Ліги
Привоз року: одноклубник Циганкова дозволив легко забити Ямалу у ворота Жирони
Циганков вийде у старті на матч 5 туру Ла Ліги з Барселоною
Жирона Циганкова зіграє проти Барселони, Атлетико зустрінеться з Валенсією у 5 турі Ла Ліги

Останні новини