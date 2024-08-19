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Капітан збірної Німеччини завершив міжнародну карʼєру

Володимир Кук — 19 серпня, 19:31
Капітан збірної Німеччини завершив міжнародну карʼєру
Ілкай Гюндоган
Getty Images

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган завершив міжнародну карʼєру за збірну Німеччини.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За збірну Німеччини Гюндоган дебютував у травні 2012 року. Загалом провів 82 матчі, у яких відзначився 19 забитими мʼячами, та віддав 8 гольових передач. Також через травму німець пропустив переможний Чемпіонат Світу-2014.

Нагадаємо, що раніше Фенербахче Моурінью хотів підписати німецького півзахисника.

Барселона Збірна Німеччини з футболу Ілкай Гюндоган

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