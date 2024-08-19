Капітан збірної Німеччини завершив міжнародну карʼєру

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган завершив міжнародну карʼєру за збірну Німеччини.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За збірну Німеччини Гюндоган дебютував у травні 2012 року. Загалом провів 82 матчі, у яких відзначився 19 забитими мʼячами, та віддав 8 гольових передач. Також через травму німець пропустив переможний Чемпіонат Світу-2014.

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Ilkay Gündogan retires from international football, he won’t play for Germany anymore.



↪️👀 He’s also leaving Barça this month as Man City made contact with his camp over potential return. pic.twitter.com/iD8pUBfwIh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Нагадаємо, що раніше Фенербахче Моурінью хотів підписати німецького півзахисника.