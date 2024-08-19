Капітан збірної Німеччини завершив міжнародну карʼєру
Ілкай Гюндоган
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Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган завершив міжнародну карʼєру за збірну Німеччини.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За збірну Німеччини Гюндоган дебютував у травні 2012 року. Загалом провів 82 матчі, у яких відзначився 19 забитими мʼячами, та віддав 8 гольових передач. Також через травму німець пропустив переможний Чемпіонат Світу-2014.
Нагадаємо, що раніше Фенербахче Моурінью хотів підписати німецького півзахисника.