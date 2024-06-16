Клуб Серії А налагодив перші контакти з оточенням Гуммельса

Рома вийшла на зв’язок з оточенням вже колишнього захисника Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, головний тренер римлян Даніеле Де Россі бажає бачити у команді гравця такого ж профайлу, як 35-річний німець.

Сам Гуммельс зацікавлений у тому, щоб залишитися в Європі та вперше в кар’єрі спробувати сили за кордоном (до цього він випустив лише за Боруссію та Баварію). Саме тому він відхилив дві вигідні пропозиції з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, напередодні Боруссія оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.