Помер колишній форвард Барселони та збірної Перу
Уго Сотіль
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Пішов у засвіти 75-річний Уго Сотіль. Він у середині 70-х чотири сезони провів у Барселоні.
Про це повідомила пресслужба каталонців.
Причина смерті не вказана. За "синьо-гранатових" забив 29 голів за 96 зустрічей.
Сотіль на Батьківщині також грав за Депортіво Мунісіпаль, Альянсу, а також за колумбійський Індепендьєнте.
За збірну Перу відзначився 18 разів за 62 поєдинки. У 1975 разом зі збірною виграв Копа Америка.