Помер колишній форвард Барселони та збірної Перу

Пішов у засвіти 75-річний Уго Сотіль. Він у середині 70-х чотири сезони провів у Барселоні.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Причина смерті не вказана. За "синьо-гранатових" забив 29 голів за 96 зустрічей.

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.



Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2024

Сотіль на Батьківщині також грав за Депортіво Мунісіпаль, Альянсу, а також за колумбійський Індепендьєнте.

За збірну Перу відзначився 18 разів за 62 поєдинки. У 1975 разом зі збірною виграв Копа Америка.