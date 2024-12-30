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Помер колишній форвард Барселони та збірної Перу

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 15:16
Помер колишній форвард Барселони та збірної Перу
Уго Сотіль
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Пішов у засвіти 75-річний Уго Сотіль. Він у середині 70-х чотири сезони провів у Барселоні.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Причина смерті не вказана. За "синьо-гранатових" забив 29 голів за 96 зустрічей.

Сотіль на Батьківщині також грав за Депортіво Мунісіпаль, Альянсу, а також за колумбійський Індепендьєнте.

За збірну Перу відзначився 18 разів за 62 поєдинки. У 1975 разом зі збірною виграв Копа Америка.

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