Зараз втома присутня в усіх, – Піхальонок розповів про підготовку Динамо до сезону

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, що команді потрібно 7-10 днів, для того, щоб всі гравці дійшли до однакових кондицій.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Встигнув перезавантажитися, тож готовий працювати. Зараз втома присутня в усіх, але вирішив трохи раніше вийти з відпустки. Справді, збірники приєдналися пізніше, але, думаю, тиждень – днів десять, і всі будемо вже в однакових фізичних кондиціях ", – сказав Піхальонок.

У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Піхальонок зіграв за Динамо у 19 матчах, відзначившись 3 забитими м’ячами та 1 асистом. Також в його активі 12 поєдинків за національну збірну України.

Раніше Олександр висловив свою думку щодо чемпіонства столичного клубу в УПЛ та серії Динамо без поразок.