Перший гравець з Гамбії в історії клубу: Верес представив новачка

У новому сезоні вперше в історії народного клубу за Верес гратиме легіонер із Гамбії Аладжі Уоллі.

Про це інформує пресслужба рівнян.

19-річний футболіст грає на позиції центрфорварда. Він підписав п’ятирічний контракт з рівнянами.

Аладжі Уоллі – вихованець клубу Хоукс (Гамбія), за який виступав упродовж трьох останніх років.

У складі Хоукс в елітному дивізіоні чемпіонату Гамбії, Аладжі Уоллі загалом провів 53 матчі. Забив 31 гол і виконав 15 результативних передач.

Також зіграв 4 матчі та забив 1 гол за збірну Гамбії U-20. А у червні цього року Аладжі Уоллі вже дебютував у складі головної національної збірної Гамбії, за яку зіграв 2 матчі.

Раніше Верес переграв новачка УПЛ в товариському матчі.