Перший бразилець в історії ЛНЗ покинув команду

Перший бразилець в історії ЛНЗ Італо Магната завершив співпрацю з черкаською командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний нападник не зіграв за основу жодного матчу, і провів 11 матчів за ЛНЗ U-19, у яких так і не зміг відзначитися.

Магната доєднався до українського клубу з бразильського Ерсіліо Луз у січні 2024 року в статусі вільного агента.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 ЛНЗ завдяки "сухому листу" обіграв Ворсклу. У підсумку команда завершила дебютний сезон в УПЛ на 7 місці.