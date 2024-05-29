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Перший бразилець в історії ЛНЗ покинув команду

Микола Дендак — 29 травня, 13:34
Перший бразилець в історії ЛНЗ покинув команду

Перший бразилець в історії ЛНЗ Італо Магната завершив співпрацю з черкаською командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний нападник не зіграв за основу жодного матчу, і провів 11 матчів за ЛНЗ U-19, у яких так і не зміг відзначитися.

Магната доєднався до українського клубу з бразильського Ерсіліо Луз у січні 2024 року в статусі вільного агента.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 ЛНЗ завдяки "сухому листу" обіграв Ворсклу. У підсумку команда завершила дебютний сезон в УПЛ на 7 місці.

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