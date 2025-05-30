Перша ліга. Металург програв Прикарпаттю та гратиме перехідні матчі
У п’ятницю, 30 травня, відбулися матчі заключного, 10 туру Першої ліги в групі вибування. Нива Тернопіль розгромно програла Вікторії. Запорізький Металург поступився Прикарпаттю та втратив шанс уникнути перехідних матчів. Таку нагоду йому дав Маріуполь, який програв Минаю 0:2.
Окрім Металурга, у перехідних матчах зіграє Поділля. Діназ і Кремінь напряму вилетіли в Другу лігу.
Чемпіонат України, Перша ліга
Група вибування, 10 тур, 30 травня
Вікторія – Нива Тернопіль – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 11 Книш, 2:0 – 12 Шарай, 3:0 – 63 Сасновський
Минай – Маріуполь – 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Воробчак, 2:0 – 80 Демченко
Поділля – Діназ – 0:0 (0:0)
Прикарпаття – Металург Запоріжжя – 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 35 Юречко, 1:1 – 39 Француз, 2:1 – 44 Михальчук, 3:1 – 65 Радульський, 4:1 – 74 Хома
Вчора, 29 травня, Ворскла у перехідному матчі за місце в УПЛ обіграла Кудрівку 2:1.