Нива переграла Прикарпаття, Агробізнес розписав мирову з Поділлям у 15 турі Першої ліги
Сьогодні, 3 листопада, відбулось три матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.
Лідер Групи А, волочиський Агробізнес, на виїзді розписав мирову з хмельницьким Поділлям – 1:1. Команди обмінялися голами у першому таймі – господарі відкрили рахунок завдяки автоголу Романа Підківка, Агробізнес відповів влучним пострілом Романа Толочко.
ФСК Маріуполь, попри фінансові труднощі, зміг здобути перемогу над сумською Вікторією. Переможним голом на 89-й хвилині відзначився Ілля Зубков.
У заключному матчі дня тернопільська Нива вдома обіграла Прикарпаття. У складі господарів поля відзначились Андрій Різник та Дмитро Галадей.
Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 3 листопада
Поділля – Агробізнес 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 12 Підківка (автогол), 1:1 – 43 Толочко
Сьогодні відбудеться ще два матчі:
Вікторія – ФСК Маріуполь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 89 Зубков
Нива Тернопіль – Прикарпаття 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Різник, 2:0 – 20 Галадей, 2:1 – 90+1 Барчук
Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.