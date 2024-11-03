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Нива переграла Прикарпаття, Агробізнес розписав мирову з Поділлям у 15 турі Першої ліги

Олександр Булава — 3 листопада, 15:52
Нива переграла Прикарпаття, Агробізнес розписав мирову з Поділлям у 15 турі Першої ліги

Сьогодні, 3 листопада, відбулось три матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.

Лідер Групи А, волочиський Агробізнес, на виїзді розписав мирову з хмельницьким Поділлям – 1:1. Команди обмінялися голами у першому таймі – господарі відкрили рахунок завдяки автоголу Романа Підківка, Агробізнес відповів влучним пострілом Романа Толочко.

ФСК Маріуполь, попри фінансові труднощі, зміг здобути перемогу над сумською Вікторією. Переможним голом на 89-й хвилині відзначився Ілля Зубков.

У заключному матчі дня тернопільська Нива вдома обіграла Прикарпаття. У складі господарів поля відзначились Андрій Різник та Дмитро Галадей.

Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 3 листопада

Поділля – Агробізнес 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Підківка (автогол), 1:1 – 43 Толочко

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

Вікторія – ФСК Маріуполь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 89 Зубков

Нива Тернопіль – Прикарпаття 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Різник, 2:0 – 20 Галадей, 2:1 – 90+1 Барчук

Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.

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Агробізнес

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