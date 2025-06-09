Пепа Гвардіолу відзначили в університеті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола отримав відзнаку від місцевого університету.

Про це інформує офіційний сайт "містян".

Манчестерський університет вручив головному тренеру Манчестер Сіті почесний науковий ступінь. Таку відзнаку присвоюють за внесок у розвиток міста.

Повідомляється, що ця нагорода є найвищою, яку може надати навчальний заклад. В університеті відзначили не лише спортивні здобутки тренера, а й діяльність його благодійної фундації, яка займається соціальними ініціативами.

"Культура, люди, футбольний клуб – усе це має величезне значення для мене й моєї родини. Для мене велика честь отримати цю нагороду ", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, що Манчестер сіті оголосив про перехід лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.