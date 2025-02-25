Гаряче стамбульське дербі: фанати Фенербахче закидали фаєрами сектор Галатасарая

Стамбульське дербі між Галатасараєм та Фенербахче знову виправдало свою репутацію одного з найгарячіших протистоянь у світовому футболі. Цього разу матч запам’ятається не голами, а хаосом на трибунах, через який гру довелося перервати.

Поєдинок на Рамс Парк завершився безгольовою нічиєю (0:0), але напруження відчувалося ще задовго до стартового свистка. Гравці обох команд навіть відмовилися потиснути руки перед матчем, що лише підлило масла у вогонь.

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На 52-й хвилині словенський арбітр Славко Вінчич, який був призначений після багатьох скарг Жозе Моурінью на роботу суддів, змушений був зупинити гру через масові заворушення на трибунах. Фанати Фенербахче почали закидати фаєрами сектор уболівальників Галатасарая, спричинивши небезпечну ситуацію.

Fenerbahçe at Galatasaray tonight 🇹🇷👀 pic.twitter.com/y62Zxxp5up — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 24, 2025

Незважаючи на посилені заходи безпеки, включаючи 30 тисяч поліцейських на матчі, спалахнув справжній хаос. На трибунах панували страх і паніка, але, на щастя, серйозних інцидентів вдалося уникнути.

🚨🇹🇷 More than 30,000 police officers are on duty for the Galatasaray vs Fenerbahçe derby match. 😳 (@forzacimbomtr) pic.twitter.com/OFXRUByyez — EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2025

Нагадаємо, після 24 турів турецької Суперліги Галатасарай посідає першу сходинку із 64 балами, а Фенербахче йде другим, набравши 58 очок.