Партнер Ярмолюка по півзахисту може залишити Брентфорд

Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту у Брентфорді Фабіу Карвалью може залишити клуб взимку.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Хавбек незадоволений кількістю ігрового часу в команді та готовий піти в оренду – у його послугах зацікавлені в Бундеслізі.

🚨🐝 Understand Fábio #Carvalho could leave Brentford on loan in the winter to gain more playing time.



A return to the Bundesliga is a concrete option for the 23-year-old attacking midfielder.



He has played only 96 minutes in the Premier @SkySports 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/nsnRqTBcg1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 26, 2025

Цього сезону Карвалью зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі. Зазначимо, що в його активі всього 96 хвилин в АПЛ.

Раніше португалець виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, кольори якого захищав на правах оренди у 2023 році.

Напередодні Брентфорд завдав сенсаційної поразки Ліверпулю, яка стала для "червоних" четвертою поспіль в АПЛ.