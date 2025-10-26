Партнер Ярмолюка по півзахисту може залишити Брентфорд
Фабіу Карвалью
instagram.com/_fabio.10/
Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту у Брентфорді Фабіу Карвалью може залишити клуб взимку.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
Хавбек незадоволений кількістю ігрового часу в команді та готовий піти в оренду – у його послугах зацікавлені в Бундеслізі.
Цього сезону Карвалью зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі. Зазначимо, що в його активі всього 96 хвилин в АПЛ.
Раніше португалець виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, кольори якого захищав на правах оренди у 2023 році.
Напередодні Брентфорд завдав сенсаційної поразки Ліверпулю, яка стала для "червоних" четвертою поспіль в АПЛ.