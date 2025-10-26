Українська правда
Партнер Ярмолюка по півзахисту може залишити Брентфорд

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 18:41
Партнер Ярмолюка по півзахисту може залишити Брентфорд
Фабіу Карвалью
Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту у Брентфорді Фабіу Карвалью може залишити клуб взимку.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Хавбек незадоволений кількістю ігрового часу в команді та готовий піти в оренду – у його послугах зацікавлені в Бундеслізі.

Цього сезону Карвалью зіграв 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі. Зазначимо, що в його активі всього 96 хвилин в АПЛ.

Раніше португалець виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, кольори якого захищав на правах оренди у 2023 році.

Напередодні Брентфорд завдав сенсаційної поразки Ліверпулю, яка стала для "червоних" четвертою поспіль в АПЛ.

