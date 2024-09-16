ПАОК підписав 37-річного Ловрена
ФК ПАОК
Хорватський захисник Деян Ловрен став гравцем грецького ПАОКа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Останніи клубом 37-річного гравця був французький Ліон, з яким напередодні розірвав контракт. Тому перехід відбувся на правах вільного агента.
Оборонець підписав договір до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
35-річний центрбек протягом кар'єри виступав за Динамо Загреб, Ліон, Саутгемптон, Ліверпуль та російський Зєніт.
З 2009 року викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду забив 5 голів за 78 поєдинків.
Зазначимо, що ПАОК тренує Разван Луческу, син колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу. Також за команду з міста Салоніки виступає ексзірка УПЛ Тайсон.