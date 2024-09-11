Ексзахисник Ліверпуля посилить команду Тайсона та Луческу-молодшого

Іменитий хорватський захисник Деян Ловрен невдовзі приєднається до грецького ПАОКа.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За його інформацією, зараз сторони погоджують останні деталі. Футболіст дав згоду на перехід. ПАОК та Ліон уже почали обмін потрібними документами для оформлення угоди.

35-річний центрбек протягом кар'єри виступав за Динамо Загреб, Ліон, Саутгемптон, Ліверпуль та російський Зєніт.

З 2009 року викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду забив 5 голів за 78 поєдинків.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!



Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.



Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

Відмітимо, що ПАОК тренує Разван Луческу, син колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу. Також за команду з міста Салоніки виступає ексзірка УПЛ Тайсон.