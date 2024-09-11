Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзахисник Ліверпуля посилить команду Тайсона та Луческу-молодшого

Руслан Травкін — 11 вересня, 22:31
Ексзахисник Ліверпуля посилить команду Тайсона та Луческу-молодшого
Деян Ловрен (по центру)
Instagram

Іменитий хорватський захисник Деян Ловрен невдовзі приєднається до грецького ПАОКа.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

За його інформацією, зараз сторони погоджують останні деталі. Футболіст дав згоду на перехід. ПАОК та Ліон уже почали обмін потрібними документами для оформлення угоди.

35-річний центрбек протягом кар'єри виступав за Динамо Загреб, Ліон, Саутгемптон, Ліверпуль та російський Зєніт.

З 2009 року викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду забив 5 голів за 78 поєдинків.

Відмітимо, що ПАОК тренує Разван Луческу, син колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу. Також за команду з міста Салоніки виступає ексзірка УПЛ Тайсон.

Ловрен ПАОК Футбольні трансфери

Ловрен

Ловрен завершив кар'єру у збірній Хорватії
Ловрен перейшов у Ліон
Гравець збірної Хорватії розсипався у компліментах збірній росії
Ловрен - найкращий гравець матчу Марокко - Хорватія на ЧС-2022
Ловрен перейшов у Зеніт

Останні новини