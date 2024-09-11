Ексзахисник Ліверпуля посилить команду Тайсона та Луческу-молодшого
Деян Ловрен (по центру)
Іменитий хорватський захисник Деян Ловрен невдовзі приєднається до грецького ПАОКа.
Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
За його інформацією, зараз сторони погоджують останні деталі. Футболіст дав згоду на перехід. ПАОК та Ліон уже почали обмін потрібними документами для оформлення угоди.
35-річний центрбек протягом кар'єри виступав за Динамо Загреб, Ліон, Саутгемптон, Ліверпуль та російський Зєніт.
З 2009 року викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду забив 5 голів за 78 поєдинків.
Відмітимо, що ПАОК тренує Разван Луческу, син колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу. Також за команду з міста Салоніки виступає ексзірка УПЛ Тайсон.