Пантери вирвали перемогу над Поліссям у 4 турі другого етапу Вищої ліги

Сьогодні, 12 квітня, відбувся матч 4 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд, в якому Пантери приймали Полісся.

Зустріч у групі вибування завершилася з рахунком 2:1 на користь уманських гравчинь.

Саме вони забили першими, розігравши чудову комбінацію, яку замкнула Ніколаєва. Полісся ж відігралося за 17 хвилин, чудово реалізувавши штрафний удар. Проте результативний останній удар на 88 хвилині зробила Лідія Лашко.

Чемпіонат України серед жінок

Вища ліга, 2-й етап

Група вибування, 12 квітня

Пантери – Полісся 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Ніколаєва, 1:1 – 32 Стець, 2:1 – 88 Лашко

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