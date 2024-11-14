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Кітеїшвілі: Україна буде боротися за перемогу, але ми повинні сконцентруватися на власній грі

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 21:52
Кітеїшвілі: Україна буде боротися за перемогу, але ми повинні сконцентруватися на власній грі
Отар Кітеїшвілі
Федерація футболу Грузії

Один із лідерів збірної Грузії Отар Кітеїшвілі розуміє, що гравці збірної України докладуть всі сили, щоб здобути перемогу, але грузинські футболісти збираються сконцентруватися на власній грі.

Слова Кітеїшвілі цитує сайт Worldsport.ge.

"Протягом кількох днів ми готувалися до дуже важливих ігор. Останні два дні у нас були інтенсивні тренування, щоб зустріти майбутні матчі в максимальній готовності.

Ми усвідомлюємо важливість поэдинків, які нас чекають. Це вирішальні зустрічі групового етапу і необхідно показати якнайкращу гру для досягнення позитивного результату.

Україна буде боротися за перемогу, і ми повинні сконцентруватися на своїй грі і максимально використовувати свої сильні сторони", - сказав Кітеішвілі.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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