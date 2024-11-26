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Мессі очолив рейтинг найкращих гравців Барселони у XXI столітті

Олег Дідух — 26 листопада 2024, 13:09
Мессі очолив рейтинг найкращих гравців Барселони у XXI столітті
Goal.com

Аргентинський форвард Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем Барселони у XXI столітті.

Відповідний рейтинг склав відомий ресурс Goal.com.

Мессі виступав за першу команду каталонців у 2004 – 2021 роках. Зараз він захищає кольори Інтер Маямі.

П’ятим у рейтингу став володар Золотого м’яча 2005 року, бразилець Роналдіньо. Його співвітчизник, Неймар, лише замкнув топ-10.

Топ-10 гравців Барселони в XXI столітті за версією Goal.com:

1. Ліонель Мессі (Аргентина)

2. Хаві (Іспанія)

3. Андрес Іньєста (Іспанія)

4. Луїс Суарес (Уругвай)

5. Роналдіньо (Бразилія)

6. Серхіо Бускетс (Іспанія)

7. Карлес Пуйоль (Іспанія)

8. Дані Алвес (Бразилія)

9. Жерар Піке (Іспанія)

10. Неймар (Бразилія)

Раніше повідомлялося про те, що вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Барселона Ліонель Мессі Хаві Ернандес Андрес Іньєста

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