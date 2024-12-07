Ольмо втратив зуб під час матчу Барселони проти Бетіса

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо залишився без зуба після матчу 16 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

В одному з ігрових епізодів він втратив свій передній зуб. Пізніше футболіст знайшов його у траві.

Фото

Нагадаємо, поєдинок завершився внічию. Каталонці втратили перемогу в компенсований час.

Попри це, саме Барселона досі залишається лідером чемпіонату. На другому місці йде мадридський Реал, який відстає від принципового суперника на 5 очок та має 2 гри в запасі.