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Ольмо втратив зуб під час матчу Барселони проти Бетіса

Микола Дендак — 7 грудня 2024, 21:42
Ольмо втратив зуб під час матчу Барселони проти Бетіса
Дані Ольмо
ФК Барселона

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо залишився без зуба після матчу 16 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

В одному з ігрових епізодів він втратив свій передній зуб. Пізніше футболіст знайшов його у траві.

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Нагадаємо, поєдинок завершився внічию. Каталонці втратили перемогу в компенсований час.

Попри це, саме Барселона досі залишається лідером чемпіонату. На другому місці йде мадридський Реал, який відстає від принципового суперника на 5 очок та має 2 гри в запасі.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Бетіс Дані Ольмо

Барселона

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