Український нападник дебютував у Лізі чемпіонів

Форвард чеського Пардубіце та кандидат до збірної України Олексій Євтєхов вперше зіграв у матчі хокейної Ліги чемпіонів, де його команда зустрічалася з фінським СайПа.

Чеський клуб поступився суперникам із рахунком 2:3. Це перша поразка Пардубіце у поточному розіграші після двох успішних поєдинків проти польського Тихи (6:0) та шведського Регле (1:0)

Вже в суботу, 12 вересня, Пардубіце зіграє проти ще одного клубу з Фінляндії – КооКоо.

Нагадаємо, напередодні збірна України з хокею дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться в травні наступного року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.