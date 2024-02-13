Кащук відмовився від трансферу у Трабзонспор

Олексій Кащук міг змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук відхилив варіант з переходом у Трабзонспор.

Про це повідомляє Футбол 24.

Турецький клуб намагався підписати футболіста після того, як зірвався його перехід у Мальорку. Однак сума трансферу не влаштувала Шахтар, та й сам Олексій Кащук не захотів переходити у Туреччину.

За інформацією джерела, півзахисник хоче допрацювати контракт із Шахтарем до кінця, а після цього в статусі вільного агента переїхати в Європу.

Контракт Кащука з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Карпати орендують захисника Шахтаря Козіка.

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