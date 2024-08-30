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Олександрію та Ворсклу визнано критично важливими для функціонування економіки

Володимир Кук — 30 серпня, 13:14
Олександрію та Ворсклу визнано критично важливими для функціонування економіки
Міністерство молоді та спорту

Міністерство молоді та спорту опублікувало накази про визначення Олександрії та Ворскли критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє сайт організації.

Зазначимо, що такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників. Крім того, Шахтарю також продовжили такий статус.

Накази були датовані 1 липня, проте на сайті Мінспорту вони оновилися лише зараз.

Також критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення було визначено комітет УАФ, УПЛ, Зорю, Чорноморець, Карпати, Динамо, Дніпро-1, Оболонь та Кривбас.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український футбольний клуб Хуст може знятись з Першої ліги України через мобілізацію футболістів.

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