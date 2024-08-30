Олександрію та Ворсклу визнано критично важливими для функціонування економіки

Міністерство молоді та спорту опублікувало накази про визначення Олександрії та Ворскли критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє сайт організації.

Зазначимо, що такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників. Крім того, Шахтарю також продовжили такий статус.

Накази були датовані 1 липня, проте на сайті Мінспорту вони оновилися лише зараз.

Також критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення було визначено комітет УАФ, УПЛ, Зорю, Чорноморець, Карпати, Динамо, Дніпро-1, Оболонь та Кривбас.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український футбольний клуб Хуст може знятись з Першої ліги України через мобілізацію футболістів.