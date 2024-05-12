Олександрія — Дніпро-1 1:0: огляд матчу УПЛ

Олександрія мінімально перемогла Дніпро-1 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ

28 тур, 12 травня





Олександрія — Дніпро-1 — 1:0 (1:0)





Гол: Шостак 18 ’





Олександрія : Шевченко, Скорко, Кампуш, Шостак (Сігеєв 67 ’ ’ ) , Ковалець (Кравченко 85 ’) , Кулаковський (Костишин 59 ’) , Мартинюк, Калюжний, Копина, Безерра (Погорілий 68 ’) , Михайленко.





Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Мірошніченко (Лєднєв 46 ’) , Сваток, Сарапій, Бабенко, Рубчинський (Когут 81 ’) , Очеретько, Пасіч (Третьяков 62 ’) , Філіппов (Ківінда 57 ’) , Гаджиєв (Піхальонок 57 ’) .





Попередження : Ківінда 69 ’ , Калюжний 71 ’ , Сарапій 90+2 ’ , Шевченко 90+6 ’





Завдяки цій перемозі Олександрія перервала тривалу безвиграшну серію, яка тривала з 15 березня (тоді команда Руслана Ротаня з рахунком 1:0 перемогла Ворсклу).





Дніпро-1, своєю чергою втратив будь-які шанси на бронзові медалі чемпіонату України.



