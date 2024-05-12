Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександрія — Дніпро-1 1:0: огляд матчу УПЛ

— 12 травня, 18:37
Олександрія — Дніпро-1 1:0: огляд матчу УПЛ

Олександрія мінімально перемогла Дніпро-1 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
28 тур, 12 травня

Олександрія — Дніпро-1 — 1:0 (1:0)

Гол: Шостак 18

Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампуш, Шостак (Сігеєв 67), Ковалець (Кравченко 85’), Кулаковський (Костишин 59’), Мартинюк, Калюжний, Копина, Безерра (Погорілий 68’), Михайленко.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Мірошніченко (Лєднєв 46’), Сваток, Сарапій, Бабенко, Рубчинський (Когут 81’), Очеретько, Пасіч (Третьяков 62’), Філіппов (Ківінда 57’), Гаджиєв (Піхальонок 57’).

Попередження: Ківінда 69, Калюжний 71, Сарапій 90+2, Шевченко 90+6

Завдяки цій перемозі Олександрія перервала тривалу безвиграшну серію, яка тривала з 15 березня (тоді команда Руслана Ротаня з рахунком 1:0 перемогла Ворсклу).

Дніпро-1, своєю чергою втратив будь-які шанси на бронзові медалі чемпіонату України.

Нагадаємо, вчора Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобув 15-те чемпіонство в історії клубу.

Останні новини