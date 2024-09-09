Олександрія підписала бразильського півзахисника
Півзахисник Сан-Паулу Матеус Амарал став гравцем Олександрії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець перейшов на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Інші деталі угоди не розголошуються.
20-річний бразильський півзахисник є вихованцем Сан-Паулу. Він грав за команди U-17 та U-20.
Зазначимо, що після 5 турів Української Прем'єр-ліги саме Олександрія є лідером в турнірній таблиці. Підопічні Руслана Ротаня здобули 4 перемоги в 4 матчах (гру з Динамо перенесли через Олімпійські ігри).