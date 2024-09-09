Олександрія підписала бразильського півзахисника

Півзахисник Сан-Паулу Матеус Амарал став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець перейшов на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

20-річний бразильський півзахисник є вихованцем Сан-Паулу. Він грав за команди U-17 та U-20.

Зазначимо, що після 5 турів Української Прем'єр-ліги саме Олександрія є лідером в турнірній таблиці. Підопічні Руслана Ротаня здобули 4 перемоги в 4 матчах (гру з Динамо перенесли через Олімпійські ігри).