Олександрія поступилась австрійському клубу в товариському матчі

У вівторок, 28 січня, в рамках підготовки до другої частини сезону Олександрія провела товариський матч проти австрійського клубу Ферст Вієнна.

Зустріч завершилась перемогою представника другого австрійського дивізіону з рахунком 2:1. У складі українського клубу голом відзначився Євгеній Смирний.

Товариський матч

28 січня

Олександрія – Ферст Вієнна (Відень, Австрія) 1:2 (0:0)

Зазначимо, що сьогодні Олександрія зіграє ще один спаринг. О 16:30 за київським часом український клуб зустрінеться зі словацьким ДАК 1904. Цей матч завершить програму першого збору команди у Туреччині.

Друга частина зборів відбудеться з 1 по 15 лютого, протягом неї Олександрія проведе ще сім спарингів.

Олександрія пішла на перерву в чемпіонаті другою в турнірній таблиці. Друга частина сезону УПЛ-2024/25 відновиться наприкінці зими: базова дата проведення матчів 18-го туру – 22 лютого. Свій перший офіційний матч у 2025-му році команда Ротаня проведе із Зорею.