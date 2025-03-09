Півзахисник Динамо перейде в Олександрію – джерело

Олександрія веде перемовини з Динамо щодо трансферу півзахисника Сергія Булеци.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, скоріше за все, у найближчі дні Булеца підпише повноцінний контракт із командою Руслана Ротаня.

Нагадаємо, у липні 2024 року Лехія орендувала гравця у Динамо на один сезон з правом викупу. Втім, у січні 2025-го польський клуб не взяв Сергія на збір.

У першій половині сезону Булеца провів за Лехію 173 хвилини у 8 матчах і не відзначався результативними діями. Після зимової паузи він не потрапляв до заявки команди на матчі другої частини сезону, після чого достроково залишив команду.

Булеца – вихованець Динамо. Виступав в оренді за СК Дніпро-1, Зорю і Заглембе. Його контракт з київським клубом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.